منتخب المغرب يودع المونديال رسمياً بعد الخسارة من البرتغال

المصدر: د ب أ

ودع المنتخب المغربي بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما مني بالهزيمة الثانية وخسر أمام نظيره البرتغالي صفر / 1 اليوم الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء هدف الفوز للمنتخب البرتغالي بعد ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة وسجله النجم كريستيانو رونالدو، لينفرد مجددا بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف وبفارق هدف واحد أمام الروسي دينيس تشيريشيف.

وجاءت الهزيمة التي حسمت الخروج من الدور الأول ، بمثابة صدمة قوية للمنتخب المغربي وجماهيره بعد أن قدم منتخب أسود الأطلس واحدا من أفضل العروض منذ بداية المونديال ، حيث تفوق على نظيره البرتغالي في الناحية الهجومية بشكل كبير كما تفوق في الاستحواذ لفترات طويلة من المباراة.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط ، حيث افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا 3 / 3 بينما ظل المغرب بدون رصيد من النقاط حيث خسر مباراته الأولى أمام إيران صفر / 1 .

وتشهد المجموعة الثانية في وقت لاحق اليوم لقاء المنتخبين الإيراني والغسباني على نملعب "كازان أرينا".