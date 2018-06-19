فضيحة منشطات قد تمنح السعودية نقاط مباراة روسيا

ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن التلفزيون الألماني فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن عدداً من لاعبي منتخب روسيا تناولوا المنشطات قبل انطلاق المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم والتي جمعت بين منتخبي روسيا والسعودية ضمن منافسات المجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبى مصر وأوروغواي والتي انتهت بفوز روسيا بخماسية نظيفة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية -بحسب اليوم السابع- أن منتخب السعودية قد يحصد نقاط مباراته مع روسيا الثلاث باعتباره فائزاً بنتيجة 3 – 0، حال صحة ادعاءات التلفزيون الألماني بتناول لاعبي منتخب روسيا للمنشطات.

وأضافت الصحيفة أن التلفزيون الألماني «ARD» يرى أن المنشطات التى تناولها لاعبو منتخب روسيا لعبت دوراً كبيراً فى تحقيق الفوز على السعودية بخماسية نظيفة.

يذكر أن منتخب روسيا سيواجه مصر مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.

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روسيا تفوز على السعودية بخماسية في افتتاح المونديال