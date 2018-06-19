الإصابة تنهي مسيرة الحارس التونسي حسان في المونديال

المصدر: د ب أ

أنهت الإصابة مبكرا مسيرة حارس المرمى التونسي معز حسان في بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا، حسبما أكدت مصادر بالفريق إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وكان حسان خرج مصابا في الكتف في الدقيقة 16 من مباراة المنتخب التونسي (نسور قرطاج) أمام نظيره الإنجليزي أمس الاثنين في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة السابعة في الدور الأول بالمونديال الروسي.

وأوضحت المصادر أن اللاعب يعاني من إصابة في الكتف ستمنعه من اللحاق بالمباراتين التاليتين لنسور قرطاج في البطولة أمام منتخبي بلجيكا وبنما.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل معلول دفع بالحارس فاروق بن مصطفى بديلا لحسان. وينتظر أن يحرس بن مصطفى مرمى الفريق في المباراتين التاليتين بينما سيكون أيمن المثلوثي بديلا له.

وخسر المنتخب التونسي مباراة الأمس 1 / 2 فيما سيلتقي نظيره البلجيكي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة.