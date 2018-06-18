الاتحاد السعودي يشكو bein sports للفيفا بسبب تسييس الرياضة

المصدر: البيان الإلكتروني

رفع الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى رسمية إلى "الفيفا" لاستغلال قنوات bein sports القطرية (الجزيرة سابقًا) امتلاك حقوق نهائيات كأس العالم 2018 في الشرق الأوسط في بث رسائل سياسية تهدف للإساءة للمملكة.

شكوى الاتحاد السعودي بينت التحريض المستمر من bein sports القطرية في إثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، وتوظيف عملها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وكشفت الشكوى عن التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض للقناة القطرية بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي حيث يعد استمرارًا لتجاوزات كثيرة تتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدّد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.

ودعا الاتحاد السعودي "الفيفا" إلى اتخاذ العقوبات المشددة تجاه القناة القطرية تجنيبًا لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها.

وطالب الاتحاد السعودي "الفيفا" بالتدخل وسحب الحقوق الحصرية الممنوحة للقناة القطرية في كأس العالم2018، وغيرها من المسابقات الأخرى حماية للعبة من التشويه الذي طالها.

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