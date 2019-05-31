شاهد.. إفطار جماعي بأحد أحياء القاهرة

المصدر: البيان الالكتروني

اجتمع مئات المصريين على مائدة إفطار جماعي يبلغ طولها نحو 50 متراً خلال شهر رمضان بأحد أحياء القاهرة، بحسب "يورونيوز".

وينظم المأدبة نحو 70 شخصاً يقطنون في شارع بعزبة حمادة في المطرية، وهو حي تقطنه أُسر متوسطة الحال في شمال القاهرة.

ويجمع المنظمون مبالغ مالية محددة طوال العام لدفع تكاليف الطعام والأمور الأخرى ذات الصلة، ومن بين المتطوعين طهاة محترفون يطبخون الطعام في منازل قريبة.