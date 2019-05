إفطار التسامح بثاني أكبر كاتدرائية في العالم

استضافت كاتدرائية القديس بولس بلندن، الخميس الماضي، أول إفطار بين الأيدان.

وقد جمعت مائدة الإفطار، بحسب "النهار" الجزائرية، شخصيات سياسية مرموقة، وشخصيات دينية بريطانية رفيعة المستوى، فضلاً عن المسلمين وغير المسلمين.

وحسب ما نشره، صادق خان، أول عمدة مسلم في لندن، على صفحته بتويتر، فقد وفرت ثاني أكبر كاتدرائية في العالم، مساحة للتواصل لتناول الإفطار بين الأديان، ومساحة للتواصل تشجع على التفكير وتبادل الأفكار وتقارب فريد بين المسلمين وباقي الديانات.

It was an honour to have @MayorofLondon @SadiqKhan join us for the fourth #interfaithiftar- he has been one of our biggest supporters in bringing young people from all around London to the Iftar which celebrate our differences and diversity #Ramadhan pic.twitter.com/YdFACyFBDm