«البيان» تعلن أسماء 10 فائزين في مسابقة رمضان زايد الخير

تواصل مسابقة رمضان زايد الخير في تلقي مشاركاتكم لغاية نهاية شهر رمضان الكريم، ويسرنا اليوم الإعلان عن أول 10 فائزين.

وحصدت المسابقة اليومية التي أطلقتها صحيفة «البيان» عبر صفحات ملحق «زايد الخير»، تفاعلا كبيرا من الجمهور إذ بلغت عدد المشاركات في العشر الأوائل من الشهر الفضيل 12 ألف و380 مشاركة.

وتأتي المسابقة برعاية «اتصالات»، كما تقدم جوائز يومية عبارة عن 5000 درهم لكل فائز.

وتتم المشاركة عبر إرسال رقم الإجابة الصحيحة في رسالة نصية إلى الرقم 4600 اتصالات.

وفيما يلي أسماء الـ 10 فائزين في المسابقة:

1- صفية محمد سالم

2- وسيم نايف

3- شادي القضماني

4- سلوى مبارك

5- فادي بيطار

6- رشا رياض

7- زياد مزهر

8- هاجر حميدي

9- هشام أبو قورة

10- محمد عثمان