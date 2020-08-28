ريم الهاشمي: متمسكون بهدف 25 مليون زيارة إلى «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي – بشار باغ

يتوقع «إكسبو 2020 دبي» استقبال 25 مليون زيارة مع انطلاق فعاليات الحدث العالمي أول أكتوبر من العام المقبل.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، إن لدينا اعتقاداً راسخاً بأننا سنشهد تقدماً هائلاً في الإجراءات الوقائية والعلاجات الطبية من «كوفيد 19» خلال الأشهر المقبلة – وفي النهاية، علينا النظر إلى مدى التقدم الذي وصلنا إليه في الأشهر القليلة التي تلت الإعلان عن كوفيد 19 جائحةً عالمية، هذا هو السبب الذي يجعلنا نتمسك في الوقت الحالي بتوقعاتنا لاستقبال 25 مليون زيارة - لأن العالم سيكون مختلفاً تماماً في غضون بضعة أشهر فقط من الآن، ناهيكم بالأشهر الثلاثة عشر التي تفصلنا عن انطلاق الحدث.

وأوضحت معاليها خلال في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لاجتماع المشاركين الدوليين أن الإمارات على أتم استعداد لإقامة حدث عالمي - مهما بلغ حجم جمهورنا الفعلي وعبر الإنترنت، نحن نستعد لجميع السيناريوهات، ومن واجبنا الاستعداد لذلك، حتى نتمكن من إقامة أفضل حدث ممكن في هذه الظروف مهما حدث.

وأضافت أننا عملنا سنوات عديدة معاً في هذه المسيرة حتى الآن- وكنا متاحين لكم دوماً في جميع الأوقات سواء بشكل افتراضي أو شخصي. وقد اختبر «كوفيد 19» قوة العلاقات بين الدول والمجتمعات القريبة منها والبعيدة، مؤكدة أن مجتمع إكسبو، هو تلك الروح التي لا تُقهر، الملتزمة بالتعاون والانطلاق معاً في طريق المُضيّ قُدماً. لذا هيا ننطلق بهذه الروح، ونبدأ فصلاً جديداً في مسيرتنا، يتسِم بمناقشات استباقية ومثمرة، ونتائج واقعية ملموسة.

وأشارت معالي ريم الهاشمي إلى أن 2021 الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. إنه لفخر عظيم أن يتزامن إكسبو مع احتفالنا بيوبيلنا الذهبي، حيث سنحتفل بكل ما حققنا، ونخطط معاً لنصف القرن القادم وما بعده.

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