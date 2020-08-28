متمسكون بتوقع استقبال 25 مليون زيارة لـ«إكسبو»

المصدر: دبي – بشار باغ

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي أن الحدث ما يزال يتوقع استقبال 25 مليون زيارة العام المقبل.

وفي كلمة ألقتها خلال الجلسة الختامية للدورة الخامسة لاجتماع المشاركين الدوليين في الحدث قالت: في وقت من المعاناة العالمية، وفي لحظة من الظلام الدامس، يسلَّط الضوء علينا جميعاً. لأننا نملك الأدوات اللازمة للبناء، فإننا نتحمل مسؤولية الإنجاز. ونمتلك الفرصة لتغيير هذا العالم للأفضل. ولدينا اعتقاد راسخ بأننا سنشهد تقدماً هائلاً في الإجراءات الوقائية والعلاجات الطبية، خلال الأشهر المقبلة. وفي النهاية، علينا النظر إلى مدى التقدم الذي وصلنا إليه في الأشهر القليلة التي تلت الإعلان عن «كوفيد 19» جائحةً عالمية. هذا هو السبب الذي يجعلنا نتمسك في الوقت الحالي بتوقعاتنا لاستقبال 25 مليون زيارة - لأن العالم سيكون مختلفاً تماماً في غضون بضعة أشهر فقط من الآن، ناهيكم عن أنه تفصلنا عن انطلاق الحدث الدولي 13 شهراً.

وأضافت: هذه مبادئ وليست إرشادات، وأؤكد لكم أن الإمارات على أتم استعداد لإقامة حدث عالمي - مهما بلغ حجم جمهورنا الفعلي وعبر الإنترنت. وكما استمعتم خلال الأيام القليلة الماضية، فإننا نستعد لجميع السيناريوهات، ومن واجبنا الاستعداد لذلك حتى نتمكن من إقامة أفضل حدث ممكن في هذه الظروف مهما حدث.

وتابعت: عملنا سنوات عديدة معاً في هذه المسيرة حتى الآن، وكنا متاحين لكم في جميع الأوقات سواء بشكل افتراضي أو شخصي. وقد امتحن «كوفيد 19» فعلاً قوة العلاقات بين الدول والمجتمعات القريبة منها والبعيدة. وما شهدته شخصياً، رغم ذلك، داخل مجتمع إكسبو، هو هذه الروح التي لا تُقهر الملتزمة بالتعاون والانطلاق معاً في طريق المُضيّ قُدماً. لذا هيا ننطلق بهذه الروح، ونبدأ فصلاً جديداً في مسيرتنا، يتسِم بمناقشات استباقية ومثمرة، ونتائج واقعية ملموسة.

وأضافت: هكذا نُتمّ العمل على بيتكم في هذا الموقع. وهكذا نُخرِج قصصكم إلى النور في هذا الموقع. هكذا نفي بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض، وتجاه المكتب الدولي للمعارض، والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.. تجاه هؤلاء الذين يحتاجون سبباً قوياً يدفعهم إلى الثقة – مثلما نثق- بأنه من الممكن التخطيط لمستقبل أفضل، وأقوى وأكثر إنصافاً للجميع، وتحقيق هذا.

وأنهت كلمتها قائلة: أخيراً، وكما تعلمون، سيشهد عام 2021 الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس دولة الإمارات. إنه لفخر عظيم أن يتزامن إكسبو مع احتفالنا بيوبيلنا الذهبي، حيث سنحتفل بكل ما حققنا، ونخطط معاً لنصف القرن القادم وما بعده. شكراً للمشاركين جميعهم، وشكراً لفريق عمل إكسبو المُميَّز جداً، وشكراً لكل من سجّل دخوله وحضر على مدار الأيام القليلة الماضية لمعرفة المزيد عما وصلنا إليه في رحلتنا. لكم جميعاً جزيل الشكر.

جداول زمنية

واختتمت أمس جلسات الدورة الخامسة لاجتماع المشاركين في إكسبو التي عقدت عن بعد على مدار 4 أيام. وأُطلع المشاركون في الجلسة الختامية على جداول زمنية للاستعدادات اللوجستية اشتملت على عناصر العرض، والمقترحات التجارية ونقل الشحنات. وتم تذكير المشاركين بإكمال خطة المعروضات والتي تشتمل على معلومات عن المحتويات التي سيعرضها كل مشارك في جناحه، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المقترح التجاري الذي سيتم وضعه لمساعدة المشاركين في التخطيط لاستعراض أنشطة البيع، فيما سيوفر مكتب إكسبو للمشاركين حاوية سعتها 40 قدماً لإحضار بضائعهم إلى الأجنحة الخاصة بهم.

وتم خلال الجلسة استعراض الجاهزية التشغيلية، حيث يعد إعلان جاهزية الأجنحة للعمل الخطوة الأخيرة قبل أن تُفتح أبوابها لاستقبال الزوار. وتم إبلاغ المشاركين بالمتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الجاهزية التشغيلية، وهي مطلوبة بحلول أول سبتمبر 2021.

وسيوفر إكسبو عبر الإنترنت نماذج تدريب مجانية للعاملين في أجنحة المشاركين بحلول مايو 2021. وستشمل الجلسات رسالة ترحيب من الإمارات ومن إكسبو دبي وإحاطة بالموقع والصحة، والسلامة والبيئة. وستُنظم فعاليات تجريبية في الأيام الثلاثين الأخيرة قبل افتتاح الحدث، لضمان الجاهزية الكاملة.

وتناولت الجلسات آليات توريد الأغذية والمشروبات، وسيتم توفير تدريب على السلامة عبر الإنترنت من خلال إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، وسيكون بوسع المشاركين الدخول إلى هذا التدريب مجاناً في أوائل 2021.

كما ناقش خبراء من إكسبو دبي ومجموعة من الشركاء المشاركين الكيفية التي سيساعد بها إكسبو في وضع حلول لتحديات الاستدامة التي يواجهها العالم.