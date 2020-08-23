«الوصل».. عطر يحاكي روح إكسبو كعرس إماراتي يجمع العالم

المصدر: دبي ــ بشار باغ

في تركيبة تحاكي مكانة إكسبو دبي كعرس إماراتي يجمع العالم تحت قبة «ساحة الوصل»، طرح رائد الأعمال المواطن علي الجابري، مؤسس ومدير شركة «وديان» للعطور الفاخرة، أول عطر مرخص كمنتج رسمي من إكسبو 2020 دبي تحت اسم «الوصل» ويحمل العلامة التجارية للحدث. وفي تصريحات لـ «البيان» أشار الجابري، وهو عضو في صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن التركيبة هي مزيج بين العطور العربية بشكل رئيسي مع نفحات فرنسية بحيث تناسب مختلف الأذواق والجنسيات، ويجسّد العطر المبتكر الإرث الثقافي الغني للإمارات ودبي بشكل خاص نظراً لأنه يحمل الاسم القديم للإمارة. ولفت إلى أن عطر «الوصل»، يتواجد في أبرز متاجر التجزئة العالمية الفاخرة، وعلى منصات التسوق الإلكتروني.

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