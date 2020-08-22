«الوصل» أول عطر مرخص من إكسبو دبي بلمسات إماراتية

المصدر: دبي - بشار باغ

طرح رائد الأعمال المواطن علي الجابري، مؤسس ومدير شركة «وديان» للعطور الفاخرة، أول عطر مرخص كمنتج رسمي من إكسبو 2020 دبي تحت اسم «الوصل» ويحمل العلامة التجارية للحدث.

وفي تصريحات لـ «البيان» أشار الجابري، وهو عضو في صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تركيبة عطر «الوصل» تستلهم رائحة الأعياد والأعراس لتحاكي بذلك مكانة إكسبو دبي كعرس إماراتي يجمع العالم تحت قبة «ساحة الوصل».

وهي مزيج بين العطور العربية بشكل رئيسي مع نفحات فرنسية بحيث تناسب مختلف الأذواق والجنسيات، ويجسد العطر المبتكر الإرث الثقافي الغني للإمارات ودبي بشكل خاص نظراً لأنه يحمل الاسم القديم للإمارة.

ولفت الجابري إلى أن «الوصل»، إلى جانب عطور «وديان» الأخرى، يتواجد في أبرز متاجر التجزئة العالمية الفاخرة، بدءاً من متجر «بلومينغديلز في دبي مول مروراً بـ«هارفي نيكلز» في مول الإمارات و«تريانو» في ياس مول أبوظبي، وصولاً إلى «هارودز» و«هارفي نيكلز» في لندن، كما تتواجد على منصات التسوق الإلكتروني وفي مقدمتها أمازون الإمارات.

وأوضح أن الإقبال العالمي على «الوصل» يفوق المحلي، مما يعكس نجاحه وتميزه بالنسبة لكل الجنسيات.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل علامة إكسبو دبي التي يحملها العطر، بالإضافة إلى سمعة عطور شركة «وديان» المرموقة في 40 دولة حول العالم، فضلاً عن تواجد هذا المنتج الفريد في أفخم متاجر التجزئة العالمية، مما يساهم أيضاً في الترويج لإكسبو دبي.

ولفت إلى أن سعر زجاجة عطر «الوصل» يبلغ 595 درهماً، مشيراً إلى أن «وديان» ستطرح العطر الثاني الذي يحمل رسمياً علامة إكسبو دبي العام المقبل، حيث تأجل طرحه في ظل تأجيل الحدث إلى 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز