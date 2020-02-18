شاهد فرحة طلبة التقوا ميسي في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

حظي عشرة طلّاب من مدارس في أنحاء دولة الإمارات بفرصة لقاء نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، سفير إكسبو 2020 دبي وأحد أبرز أبطال الرياضة في العالم، في قلب موقع الحدث الدولي ودرته ساحة الوصل.

وجاء اختيار الطلاب العشرة عشوائيا عبر قرعة أجراها برنامج إكسبو للمدارس. وأتيحت لهم فرصة مقابلة النجم العالمي رفقة معلّميهم في أيقونة دبي المعمارية الجديدة ساحة الوصل، التي ستكون القلب النابض لموقع إكسبو 2020 دبي عند انطلاق الحدث الدولي في 20 أكتوبر من العام الجاري.

وزار ميسي، موقع الحدث الأروع في العالم وأكبر محفل لاستعراض إبداعات البشرية وإنجازاتها. وخلال زيارته اصطحب ميسي الطلّاب في جولة في ساحة الوصل، حيث التقط صوراً معهم ووقّع لهم على هدايا تذكارية شملت كرات قدم وأحذية للعب كرة القدم. وانضمت للجولة شخصيتا إكسبو 2020 دبي، راشد ولطيفة.

بهذه المناسبة، قال ميسي: "سعدت كثيرا بهذه الفرصة التي سمحت لي بقضاء وقت مع هؤلاء الطلّاب، الذين سيخرج من جيلهم نجوم المستقبل في عالم الرياضة، وفي الكثير من مجالات الحياة لبناء مستقبل عامر بالتفاؤل، يقوده الابتكار والاستدامة والتعاون بين العالم على النحو الذي سيكون عليه إكسبو 2020 دبي".

وتابع قائلاً: "من دواعي سروري أن أعمل مع إكسبو 2020 دبي، الذي يضع الشباب في قلب رؤيته. أترقب مثل جميع الناس انطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر، لكي أرى بنفسي الابتكارات الكثيرة، والاستعراضات الحيّة، والفنون والثقافة، من أكثر من 190 بلدا في الحدث الأروع في العالم والمحفل الأكبر لاستعراض نبوغ الإنسانية ومنجزاتها".

وميسي صاحب الرقم القياسي في الحصول على جائزة الكرة الذهبية، وهو حاليا أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفق تصنيف الفيفا، والهدّاف التاريخي لمنتخب بلده الأرجنتين، الذي قاده للمباراة النهائية في ثلاث بطولات كبرى، بينها كأس العالم لكرة القدم 2014.

وسيعمل برنامج إكسبو للمدارس، على تنظيم ملايين الرحلات المدرسية لطلاب مدارس الإمارات لحضور أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم حدث في العالم العربي، عندما يفتح أبوابه للزوار في 20 أكتوبر 2020 ولمدة ستة أشهر.

والطلبة الذين التقوا ميسي من: مدرسة راشد بن سعيد، مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة الجاحظ، مدرسة السعادة، المدرسة الأسترالية الدولية.