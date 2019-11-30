دبي تجمع العالم على تفاؤل صناعة المستقبل

المصدر: دبي ــ البيان

في إطار الاستعداد المكثف لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، استضافت دبي أمس أكبر نسخة من اجتماع المشاركين الدوليين والتي تقام على مدى يومين، وشارك في الاجتماع 1000 موفد من نحو 200 دولة ومنظمة ليناقشوا مساهماتهم في إكسبو الدولي المقبل.

والذي سيمثل احتفالاً تعاونياً يتيح للجميع إنشاء ذكريات رائعة تدوم مدى الحياة، واضطلع المجتمعون بمهمة أساسية وهي صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة رافعين شعار التفاؤل.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات ستجمع العام المقبل العالم في إكسبو دولي يسعى لتعزيز التعاون ويهدف للتأسيس لحوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع للمستقبل بتفاؤل متجدد.

إلى ذلك اجتمع في قمة إكسبو لايف وعلى مدى ثلاثة أيام، أكثر من 100 من رواد الأعمال الحاصلين على دعم إكسبو 2020، قادمين من شتى دول العالم، لتبادل الأفكار حول حلولهم الإبداعية الفريدة للتحديات الملحة التي يواجهها كوكبنا.

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