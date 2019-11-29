1000 موفد عالمي في دبي استعداداً لـ«إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

استضافت دبي أمس أكبر نسخة من اجتماع المشاركين الدوليين والتي تقام على مدى يومين، وذلك في إطار الاستعداد المكثف لمعرض «إكسبو 2020 دبي». وشارك في الاجتماع 1000 شخص اضطلعوا بمهمة أساسية وهي صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة رافعين شعار التفاؤل.

ووقف أعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع على الكيفية التي ستجعل من إكسبو منصة عالمية للتعاون في سبيل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي خلال الاجتماع إن دولة الإمارات ستجمع العام المقبل العالم في إكسبو دولي يسعى لتعزيز التعاون ويهدف للتأسيس لحوار عالمي مفتوح يتيح لنا التطلع للمستقبل بتفاؤل متجدد، في كل أنحاء كوكبنا يعمل أفراد ومؤسسات وبلدان معاً للتعامل مع التحديات التي تواجهنا جميعاً موظفين الإبداع البشري للتغلب عليها.. وسيعرض إكسبو 2020 أفضل ما ينتج عن هذه الجهود.

وأضافت معاليها إن الدور الذي يقوم به المشاركون الدوليون ضمن هذه الجهود حيوي وأساسي، وكل دولة مشاركة تملك خبرات وابتكارات وأفكاراً خلاقة ستكون محورية في صنع مستقبل أفضل ويجسد حضور أكثر من 1000 موفد من الدول المشاركة اليوم في دبي اجتماع المشاركين الدوليين هذا الحس المشترك بالالتزام تجاه مبادئ التعاون والحوار المفتوح والتفاؤل التي تمثل جوهر إكسبو.

وأشارت معاليها إلى أن إكسبو 2020 دبي الذي يقام بين 20 أكتوبر 2020 و10 أبريل 2021 سيكون النسخة الأكثر شمولاً على الإطلاق من إكسبو الدولي.. وأكدت 192 دولة مشاركتها ليحصل الزوار على الفرصة لمشاهدة العالم بأسره في مكان واحد إذ سيكون لكل دولة للمرة الأولى جناح مستقل ومساحة خاصة لعرض أفضل ما لديها من ثقافات وإبداعات أمام الملايين من مختلف أنحاء العالم.

ومع تبقي أقل من 11 شهراً على انطلاق إكسبو 2020 سيتعرف المشاركون الدوليون أيضاً على أحدث المستجدات بشأن تنظيم الحدث الأروع في العالم مع مضي إكسبو 2020 قدماً في إنجاز الإنشاءات والاستعداد لوضع قائمة طويلة من الأطعمة والموسيقى والتقنيات والثقافة والفنون والإبداعات ليستمتع بها الجميع.

واجتمع 1000 موفد من نحو 200 دولة ومنظمة مشاركة ليناقشوا مساهماتهم في إكسبو الدولي المقبل، والذي سيمثل احتفالاً تعاونياً يتيح للجميع إنشاء ذكريات رائعة تدوم مدى الحياة.

وستضع الدول المشاركة أيديها في أيدي المنظمات متعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية والشركات في احتفالية تدوم ستة أشهر بالنبوغ والإنجازات البشرية التي من شأنها إقامة منصة هائلة لعرض الأفكار وترسيخ وضع دولة الإمارات العربية المتحدة كنافذة إقليمية تفتح الباب أمام الدول والمنظمات للوصول إلى أسواق جديدة وصنع صلات جديدة.

وقال فيسنتي غونزاليس لوسيرتاليس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض الجهة المسؤولة عن تنظيم إكسبو الدولي: يتحلى إكسبو 2020 بطموح رائع لجذب 192 دولة للاحتفال معاً بالتقدم البشري ومواجهة التحديات.. في هذا الاجتماع الذي يستمر يومين سنتعرف على الاستعدادات النهائية لتنظيم هذا الحدث الدولي الملهم.

وأضاف إنه قبل أقل من عام على انطلاق إكسبو في أكتوبر ليستمر ستة أشهر من الإلهام والترفيه والإبداع وهو الأهم يكتسب هذا الاجتماع للمشاركين الدوليين أهمية إضافية.. نشعر بسعادة بالغة لمعرفتنا بإقبال دول من مختلف أنحاء العالم على الاستفادة من هذه الفرصة العالمية للعمل معاً على تشكيل المستقبل.

ومع التوقعات بأن يجذب إكسبو 2020 نحو 25 مليون زيارة 70 بالمئة منها من خارج دولة الإمارات سيساهم هذا الحدث العالمي في إحداث تغيير دائم وإطلاق رسائل مهمة عن قضايا يتردد صداها حول العالم.

ويشارك في اجتماع المشاركين الدوليين الرابع سفراء ومسؤولون حكوميون ووفود دول وشركاء تجاريون وممثلون للمكتب الدولي للمعارض وأعضاء في الهيئة العليا لإكسبو 2020 دبي.

ويعقد اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع المكتب الدولي للمعارض ويقام بوتيرة منتظمة خلال الفترة التي تسبق تنظيم نسخة إكسبو الدولي لإطلاع المشاركين على التقدم الذي يتحقق في تنفيذ خطط إكسبو 2020 دبي وتعريفهم بالفرص التي توفرها مشاركتهم.. وعقد أول اجتماع للمشاركين الدوليين عام 2016.

كان استطلاع توقعات التفاؤل العالمي الذي أجرته مؤسسة يوجوف بتكليف من إكسبو 2020 دبي في وقت سابق من العام الجاري قد خلص إلى أن الناس من جميع الثقافات في بلدان العالم متحدون في الدعوة إلى مزيد من الحوار المفتوح والتواصل والتعاون بين الأفراد والمجتمعات.