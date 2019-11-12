إكسبو 2020 يحفز تسارع المشاريع الفندقية في دبي

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد المشاركون في مؤتمر ومعرض هايتك دبي 2019، لتكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط للفنادق أن إكسبو دبي 2020 يدفع بالمشاريع الفندقية إلى الأمام، مشيرين إلى الزخم الذي يسبق المعرض من إنشاءات وافتتاحات فنادق جديدة.

وذكر المشاركون أن عدد السياح الذي تستهدفه دبي خلال فعاليات «إكسبو 2020» والبالغ 25 مليون سائح وزائر، سيجعل دبي ثانية أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح بعد بانكوك، وتتجاوز لندن وباريس، وأن القطاع السياحي في دبي من النقاط المضيئة في دبي، إذ حقق نمواً ملموساً خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وحظي الحدث المقام على مدار يومين، في الفستيفال أرينا من إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي بدعم من مجلس دبي للسياحة، وبمشاركة كبرى الشركات الموفرة لحلول التكنولوجيا في العالم وقادة الفكر من أجل عرض أكبر التوجهات التقنية التي تحدث تحولاً في صناعة الفنادق. وكان في استقبال الوفود والترحيب بهم توماس أتزينهوفر (رابطة المحاسبين المعتمدين - سي بي ايه)، نائب الرئيس التنفيذي، أتش أف تي بي، وفابيان فور، المدير المسؤول، ناسيبا.

وسلط لوران أ. فوافنيل، رئيس المجلس الاستشاري لمعرض هايتك دبي، النائب الأول للرئيس للعمليات والتطوير للشرق الأوسط، أفريقيا والهند في شركة سويس- بل هوتيل انترناشيونال، الضوء على أهمية «إكسبو 2020 دبي) وأنه سيجعل من دبي ثانية أكثر المدن في العالم استقبالاً للسياح خلال العام المقبل، وسط استمرار تنامي قطاع السياحة في المدينة»، مشيراً إلى ضرورة الحاجة إلى أمن أعظم فيما يتعلق بالمعلومات.

وأكد لوران أنه مع ظهور تكنولوجيات مثل السحابة المتعددة (مالتيكلاود)، إنترنت الأشياء والجيل الخامس لشبكات الاتصال، نحن على مسار سريع إلى مستقبل متصل إلى حد هائل. وبينما توفر هذه التكنولوجيات وعداً رائعاً للمستخدمين فإنها أيضاً تعرضنا لعدد من نقاط الضعف المحتملة. يتقاسم العملاء كمية ضخمة من المعلومات الشخصية عبر الإنترنت والفنادق في حاجة لتضمن الحماية لهذه المعلومات. برنامج هايتك دبي مصمم ليمنح الحاضرين رؤى مفيدة في الصناعة ومعلومات حول مثل هذه الموضوعات الملحة.

فرصة ذهبية

وتوقع آدم نستو مدير المبيعات في شركة «أفاريو» المتخصصة في تقنيات الفنادق ومقرها دبي، أن يحقق قطاع الفنادق في دبي نسبة إشغال متميزة خلال الفترة المقبلة، بدعم من بدء العد التنازلي لإقامة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال نستو إن عدد الزوّار المتوقع الذي يتجاوز 25 مليون زائر سيكون فرصة ذهبية لقطاع الفنادق لتحقيق مستويات إشغال متميزة للغرف والأجنحة الفندقية.

تحول الأعمال

وقال فرانك وولف كاي، الرئيس التنفيذي لشركة اتش أف تي بي: تقدر قيمة المشترين من الشرق الأوسط بما يزيد على 75 مليار دولار، ونمو وحجم هايتك دبي هو شهادة في حق صناعة الضيافة المزدهرة في الشرق الأوسط. التطورات في مجال الذكاء الرقمي والصناعي تحدث تحولاً في الأعمال بشكل أسرع من أي وقت مضى. هدفنا الرئيسي هو أن نجمع بين قادة الضيافة والتكنولوجيا لكي يتقاسموا قصص نجاحهم ويتصدوا للتحديات المشتركة. في إطار برنامج عمل هايتك دبي سوف نقدم دراسات حالة رائدة إقليميا وعالمياً، جلسات نقاش مثيرة للفكر وعروض تكنولوجيا من أكبر موفري الخدمات في العالم والمفكرين الثوريين.

وتحدث شين أوفلارتي، المدير العالمي في مايكروسوفت، عن استخدام التقنيات الجديدة في توجيه التحول الرقمي في الضيافة.

وقدم علي عجوز، الرئيس التنفيذي لشركة ساوا ميديا، عرضاً رئيسياً حول الإعلام والصرعات في الضيافة.

زيادة العائد

وقدم سايمون لانسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة هويست، دراسة حالة عن «التكنولوجيا كأداة لتعزيز تجربة الضيف، زيادة العائد وخفض التكلفة»، وشاطر فريدريك سابتي، نائب الرئيس، الضيافة العالمية، أفايا، الحضور معلومات ثمينة حول «تقديم تجارب ضيف رائعة من خلال التحول الرقمي».

واختتم يوسف صنهاجي رازي، مدير تطوير الأعمال، لمنطقة وسط وشرق أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، شركة أروبا، الجلسات بعرض حول «رؤية أروبا لصناعة الضيافة».