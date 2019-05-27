إكسبو دبي 2020 سيجتذب 11 مليون زائر أجنبي

المصدر: رويترز

قال منظمون في مقابلة إن دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض إكسبو 2020، مما سيعطي دفعة كبيرة لقطاع السياحة في الإمارة.

وسيشكل الأجانب نحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الزائرين المتوقع للمعرض الذي تستضيفه دبي، الوجهة الرائجة بالفعل والتي اجتذبت 15.9 مليون سائح في 2018.

يبدأ المعرض في أكتوبر 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة مستقلة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست آند يونج أن يسهم بواقع 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بين 2013 و2031.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري لرويترز إن أعمال البناء المرتبطة بإكسبو اكتملت بنسبة 67.5 بالمئة وإن جميع المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية العام.

ومن بين 192 دولة مشاركة، تبني 81 دولة الأجنحة الخاصة بها وتستأجر 111 دولة أجنحة يشيدها إكسبو.



