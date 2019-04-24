إطلاق حجوزات الفعاليات في مركز دبي للمعارض بإكسبو

المصدر: دبي – البيان

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، على الدور الحيوي للإعلام في إنجاح إكسبو 2020، وتحقيقه لأهدافه في أن يكون نافذة يطل منها العالم على رسالة دولة الإمارات ورؤيتها وتطلعاتها. جاء ذلك خلال لقاء أجرته مع عدد من القيادات الصحفية والإعلامية في الدولة لبحث أحدث الاستعدادات لاستقبال الحدث الدولي .

وفتح مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو أبواب حجز الفعاليات، وأفاد مكتب إكسبو بأن الحجوزات بدأت تتوالى بالفعل في ظل الاهتمام الكبير الذي استقطبه المركز من الدول الـ 190 المشاركة في الحدث، وتأتي هذه الخطوة في إطار عروض قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال المعرض العالمي.

اقرأ ايضاً

ريم الهاشمي: دور حيوي للإعلام في إنجاح إكسبو 2020