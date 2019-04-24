ريم الهاشمي: دور حيوي للإعلام في إنجاح إكسبو 2020

المصدر: إعداد: بشار باغ

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي الدور الحيوي للإعلام في إنجاح إكسبو 2020 وتحقيقه لأهدافه في أن يكون نافذة يطل منها العالم على رسالة دولة الإمارات ورؤيتها وتطلعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته الهاشمي يوم الاثنين الماضي مع عدد من القيادات الإعلامية في الدولة لبحث أحدث الاستعدادات لاستقبال الحدث الدولي الأضخم الذي ينظم للمرة الأولى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيكون أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.

ويشكل إكسبو 2020 حدثاً عالمياً شاملاً يشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من ضمنهم منظّمات دولية، وشركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 190 دولة، وسيقام على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلومترات مربعة، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلومتر مربع، في منطقة «دبي الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

وتشهد العمليات الإنشائية في الوقت الحاضر تقدماً ملحوظاً في جميع مناطق موقع الحدث ويتواصل بروز المباني فوق مستوى الأرض.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب إكسبو 2020، تم إنجاز أكثر من 95 مليون ساعة عمل في الموقع لغاية 15 أبريل 2019، ويوجد حالياً حوالي 37000 عامل في الموقع. وخلال النصف الأول من العام الحالي في أوج مراحل البناء، من المتوقع وجود حوالي 40,000 عامل في الموقع، بما في ذلك العمال التابعون للشركات التي تتعاقد معها الدول التي تبني أجنحتها.

وكانت دراسة أجرتها مؤخراً شركة التدقيق والاستشارات المالية إرنست ويونغ توقعت أن تبلغ مساهمة إكسبو 2020 دبي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 122.6 مليار درهم، أي ما يوازي 33.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2013 لغاية 2031. وتوقعت الدراسة أن يتيح إكسبو 2020 نحو 49700 وظيفة بدوام كامل سنوياً على مدى 18 عاماً خلال الفترة بين عامي 2013 و2031.

45000

متر مربع مساحة مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020 ويشكل إضافة جديدة إلى قطاع المعارض والمؤتمرات المتميز في الإمارات

24

قاعة اجتماعات ومسرحين ومدرجاً وعدداً من القاعات المتعددة الأغراض وأربعة أجنحة يضمها مركز دبي للمعارض

15000

شخص القدرة الاستيعابية لمركز دبي لمركز دبي للمعارض المزود بأحدث التقنيات والوسائل الصوتية والمرئية ومعدات الاتصالات