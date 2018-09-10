إكسبو 2020 دبي يدشن مركزاً لاستقطاب المتطوعين

المصدر: فيديو - بيان السطري

دشن إكسبو 2020 دبي عن "مركز المتطوعين" الجديد بهدف احتضان العدد المتنامي من المتطوعين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي، والمساعدة على إعدادهم وتدريبهم للمشاركة في الترحيب بالعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة حال انطلاق فعالياته في شهر أكتوبر 2020.

وافتتحت معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020 دبي مركز المتطوعين، الذي يمثل فضاء إبداعياً متكاملاً يتيح لمتطوعي إكسبو 2020 دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثنائية، والمشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي ستقام خلال مسيرة التحضير لهذا الحدث المرتقب، وأثناء انعقاده.

الآن.. تدشين مرحلة جديدة في رحلة التطوع المتجهة نحو #إكسبو 2020 دبي بحضور معالي ريم الهاشمي @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YySZS01IVo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2018

وسيشارك أكثر من 30 ألف متطوع في إكسبو 2020 دبي ليكونوا واجهة الحدث ويمثلوا الثقافة الإماراتية والقيم الأصيلة الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيكون لهم دور محوري في إدارة العدد الهائل من الفعاليات الممتعة والأنشطة الشيقة والحوارات الموسعة التي سيضمها موقع إكسبو 2020 خلال كل يوم من أيام هذا الحدث الكبير.

وبلغ عدد الذين أبدوا رغبتهم في التطوع حتى اليوم، أكثر من سبعة آلاف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، وقد بدأ العديد منهم بالفعل بالاستفادة من فرص المشاركة في مسيرة الإعداد والتحضير لليوم المرتقب من العام 2020.

معالي ريم الهاشمي في حديث مع المتطوعين المسجلين في #إكسبو2020 خلال إطلاق مركز المتطوعين الجديد لاحتضان العدد المتنامي من المتطوعين المشاركين في الحدث @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/YNq5GmYlwO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2018

وقالت معالي ريم الهاشمي "في العام 2020 سنستضيف العالم في دبي، وسيلعب المتطوعون دوراً محورياً في توفير تجربة استثنائية للملايين من زوار إكسبو 2020، حيث سيمثلون الوجه المشرق الذي سيرحب بزوار الإمارات في هذه الاحتفالية العالمية الاستثنائية، ولهذا السبب قررنا إنشاء هذا المركز الجديد ليكون فضاء إبداعياً حصرياً يجمع تحت مظلته جميع متطوعي إكسبو 2020 دبي".

وأضافت "نريد إشراك جميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة ليستفيد برنامج المتطوعين من التنوع والغنى الذي يميز مجتمع الإمارات الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة. ومع افتتاح مركز المتطوعين الجديد، سيصبح لهذه الأسرة المتنامية فضاء تفاعلي خاص بها يجسد على أمثل وجه شعار إكسبو 2020 ’تواصل العقول وصنع المستقبل‘".

ويفتح برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي أبوابه أمام جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، بما في ذلك طلاب الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم. ويمكن لأي شخص أن يصبح متطوعاً بغض النظر عن تمتعه بأي خبرة سابقة في هذا المجال. ويتيح البرنامج لمنتسبيه الفرصة ليكونوا جزءاً من حدث تاريخي استثنائي، ورد الجميل لدولة الإمارات التي يعيشون على أرضها ويعدونها وطناً لهم.

وقالت عبير الحوسني، مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: "سيتيح مركز المتطوعين لجميع متطوعي إكسبو 2020 الفرصة للتعلم والتواصل وبناء العلاقات مع أشخاص مثلهم يسعون لتحقيق الهدف ذاته. حيث سيعمل أكثر من 30 ألف متطوع على توحيد جهودهم للترحيب بالعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويواصلون في الوقت ذاته صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتعزيز نموهم وتطورهم على المستوى الشخصي جنباً إلى جنب مع مسيرتهم نحو إكسبو 2020".

نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 #دبي وعبير الحوسني رئيس قسم المتطوعين في حديث مع وسائل الإعلام :

أكثر من 7 آلف متطوع سجلوا في إكسبو 2020 ونأمل في استقطاب 30 ألف متطوع لدى انطلاق الحدث @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5dWN50ECwU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2018

ويوفر برنامج إكسبو 2020 للمتطوعين أدواراً تتوزع على 30 فئة مختلفة، بداية من تقديم الخدمات لزوار وضيوف إكسبو 2020، وحتى المساعدة في دعم المشاركين الدوليين والرعاة. وسيعمل المركز لمساعدة المتطوعين على تعزيز معارفهم ومهاراتهم، ودعم مسيرتهم المهنية، واكتساب خبرات قيمة خلال مسيرة التحضير لإكسبو 2020 دبي وخلال مدة انعقاد الحدث الدولي التي تمتد لستة أشهر.

نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 #دبي ل #البيان: التطوع في إكسبو 2020 مفتوح للجميع من مواطنين ومقيمين إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار السن..

وسينقل المتطوعون المشاركون في الحدث خبراتهم المكتسبة إلى حياتهم الشخصية والعملية @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sAAOZb6XBR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2018

نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 #دبي ل #البيان: التطوع في إكسبو 2020 مفتوح للجميع من مواطنين ومقيمين إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار السن..

وسينقل المتطوعون المشاركون في الحدث خبراتهم المكتسبة إلى حياتهم الشخصية والعملية @expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sAAOZb6XBR — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2018