الغيوم تزين أفق أستراليا في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر جناح أستراليا في إكسبو 2020 دبي عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصوراً حديثة تظهر بدء تركيب الأعمدة البيضاء على سطح المبنى الذي يقع في منطقة التنقل ضمن موقع الحدث، وترمز هذه الأعمدة للغيوم التي تكتسي أفق استراليا، إذ يجسد تصميم الجناح شعار "حلم السماء الزرقاء" الذي يميز حالة التفاؤل الأسترالية، والطموح والإبداع، ويحتفل بالتنوع والتعاون، ويتصور إمكانات لا حصر لها.

وسيعرف الجناح زوار إكسبو 2020 دبي على التنوع العرقي والثقافي في استراليا، إذ ما يقرب من نصف الأستراليين إما ولدوا في بلد آخر أو إن أحد والديهم على الأقل مولود في بلد آخر.

ينحدر الأستراليون من 300 أصلا ويتحدثون أكثر من 300 لغة. وسيقدم الجناح أيضاً الابتكارات العلمية في استراليا، فمن أول علماء الفلك في العالم إلى القياس الدقيق للنجوم والمجرات والكون، يأتي علم الفلك الأسترالي في طليعة الأبحاث والاكتشافات الدولية بما في ذلك في علم الفلك البصري/ بالأشعة تحت الحمراء والراديو والفيزياء الفلكية النظرية.

ومع أن أستراليا تشتهر بطبيعتها وشواطئها وجبالها وصحاريها وغاباتها المطيرة، إلا أنها قدمت للعالم بعضًا من أفضل الاختراعات على غرار تقنية الواي فاي، جهاز تنظيم ضربات القلب، لقاح سرطان عنق الرحم، ومسجل رحلة الصندوق الأسود، الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر ومرحاض مزدوج الدافق. وهذا قليل من كثير.