ريم الهاشمي: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أبرز معالم "إكسبو 2020 دبي "

المصدر: وام

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب "إكسبو دبي 2020" .. أن "إكسبو 2020 دبي" سيكون الأفضل في تاريخ الحدث الدولي وحرصنا على أن يكون له بصمته في مسيرة استضافة هذا الحدث العالمي على مدى 168 عاماً هي عمر سلسلة دورات إكسبو العالمية.

وحول أهم الاستعدادات مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث .. أضافت معاليها - في حوار مع صحيفة "عكاظ" السعودية - أن الأعمال الإنشائية المتميزة تتحدث عن نفسها، من حيث التصاميم المبتكرة والأغراض التي أقيمت من أجلها هذه المنشآت، ولتحقيق ذلك حرصنا على أن تشارك أهم الشركات العالمية والمحلية في التصميم والتنفيذ.

وقالت: " ولربما الأهم هو المضمون.. فكان تواصل العقول هو ما نسعى لتحقيقه من أجل صنع مستقبل مزدهر للبشرية كلها وشعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" جاء ليؤكد أنه فقط بالتواصل والعمل معا نستطيع أن نجد حلولاً مبتكرة لجميع التحديات التي تواجه البشر".

وأشارت إلى أن إكسبو سيقدم أيضا خبرات تكنولوجية مبهرة، وتقنيات تستخدم الذكاء الاصطناعي هي أحدث ما توصل إليه العقل البشري، هذا إلى جانب أنشطة فنية وثقافية وفعاليات ترفيهية تلبي تطلعات مختلف الأعمار والجنسيات .. لافتة إلى أن إكسبو سيوفر للزائر رحلة تفاعلية بين دول العالم دون الحاجة لتأشيرات أو جواز سفر.

وحول دور "إكسبو 2020 دبي" في هندسة الجسور الإنسانية والثقافية والحضارية لإبراز هذه الجوانب لضيوف الحدث من جميع أنحاء العالم.. قالت معاليها :" لقد كان انفتاح دولة الإمارات العربية المتحدة على العالم وتبنيها الأصيل لمبدأ التسامح والتعايش هو الجسر الذي عبرت به الدولة إلى ما هي عليه اليوم من تنوع ورخاء وخير. وهذا كله نتاج لرؤية ثاقبة وضعتها قيادتنا لترسيخ مكانة الدولة لتكون مقصدا مبهرا للتسامح والتعايش الإيجابي".

ولفتت إلى قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - : "إن دولة الإمارات حريصة على تهيئة المناخ الذي تدعم من خلاله كل حوار جاد يسهم في نشر مقومات السلام حول العالم ويعين على تعزيز روح المودة والتسامح بين شعوبه ومد مزيد من جسور التواصل التي يمكن من خلالها العبور إلى مستقبل يكفل للناس السعادة والاستقرار".

وأوضحت أنه لضمان المزيد من تواصل العقول فقد اختار " إكسبو 2020 دبي" ألا يوزع مواقع أجنحة الدول بحسب توزيعها الجغرافي، بل تم توزيع الدول بحسب اهتماماتها في مناطق الموضوعات وبهذا النهج يُزيل "إكسبو 2020 دبي" الحواجز والحدود التقليدية، وعلى سبيل المثال، نجد أن دولا كالصين وهندوراس والنرويج وجنوب السودان أصبحت جيرانا في منطقة الفرص، ودولاً أخرى باتت جيرانا في منطقة التنقل، وكذلك الاستدامة".

وعن كيفية ترجمة إكسبو 2020 لرؤية دولة الإمارات للمستقبل وكيف يتواءم ذلك مع رؤى دول المنطقة .. قالت معالي ريم الهاشمي إن قيادة الدولة وضعت العمل من أجل المستقبل ضمن أولوياتها، إذ أن استشراف المستقبل وبناءه لم يعد مفهوماً نظرياً، بل هو عامل أساسي يضمن بقاء الدول في دائرة التنافسية العالمية، وصناعة المستقبل لا تبنى على الاحتمالات والأرقام، بقدر ما تبنى على وضوح الرؤية والتخطيط والعمل والتنفيذ.

وتابعت: " إذا نظرنا إلى الشعار الذي وضعه "إكسبو 2020 دبي"، سنجد أن قوته تتمثل في آخر كلمة فيه "المستقبل"، فنحن وضعنا أعيننا على صنع المستقبل".

وحول ما سيقدمه "إكسبو 2020 دبي" لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق النجاحات ووصول دولة الإمارات إلى الرقم / 1 / .. قالت :" سيتعرف العالم على طموح قيادة دولة الإمارات وشعبها وكل من يعيش على أرضها الطيبة، وسيشاهد الزوار الإنجازات التي تحققت في زمن قياسي، كما سنعرّف العالم على انفتاحنا، وحبنا لتبادل المعرفة، والعمل مع جميع الأعراق لما يصب في مصلحة الجميع. ونتوقع أن تشهد أرض إكسبو 2020 دبي تبادلاً للأفكار، إذ ستتاح للدول المشاركة إمكانية التواصل المباشر مع ملايين الزوار".

وعن دور "إكسبو 2020 دبي" في تعزيز وبث العزيمة والإصرار والتحدي بعد أن أضحت مفردة "اللا مستحيل" مفردة إماراتية .. أوضحت معالي ريم الهاشمي أن كلمة " اللا مستحيل"، أضحت مفردة إماراتية تحث على العمل والمحاولة حتى تحقيق الأهداف المدروسة، وأيضاً يوجد في دولة الإمارات وزارة اللا مستحيل، وسيتعرف العالم عن قرب على أهداف هذه الوزارة.

وحول مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا الحدث الأروع والزيارة الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية إلى مقر إكسبو 2020 .. أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي حرص السعودية على أن تكون حاضرة بقوة في الحدث الأروع في العالم تعبيرا عن قوة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين، وسيرها بخطى ثابتة ومتسارعة نحو المستقبل.

وقالت :"نعول كثيراً على المشاركة السعودية في إظهار جزء كبير من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وحضارتنا، وطبعاً الرؤية المستقبلية المشرقة التي تتبناها حكومة خادم الحرمين الشريفين".

وأضافت معاليها:" تشرفنا بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، وهو تأكيد على أهمية إكسبو للمنطقة، ونتطلع مع السعودية بشكل خاص إلى إكسبو لأن يمتد أثره في المنطقة والعالم، ويشكل مستقبلاً أكثر إشراقاً للجميع، كما نتطلع للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا الحدث الكبير والأول من نوعه في المنطقة".

