إكسبو يرسي 7200 عقد غير إنشائي بـ 2.8 مليار

المصدر: دبي - بشار باغ

يواصل إكسبو 2020 دبي دوره الحيوي كمحفز رئيسي للاقتصاد الوطني، من خل رفد قطاعات الأعمال ا بمناقصات مليارية لا ترتبط فحسب بقطاع البناء والإنشاءات، بل تشمل أيضاً مجموعة واسعة من الخدمات والقطاعات، الأمر الذي يعكس المساهمة الفعالة للحدث في توفير فرص واعدة للشركات المحلية والعالمية على حد سواء.

ويتجسد تنوع الفرص التي يمنحها الحدث في قيام مكتب إكسبو 2020 دبي حتى الآن في إرساء 7214 عقداً تشغيلياً للأعمال غير الإنشائية بقيمة 2.8 مليار درهم، وفازت بهذه العقود أكثر من 1000 شركة بحسب تصريحات أدلى بها ل«البيان الاقتصادي » ريتشارد ماغواير، نائب رئيس أول - المشتريات في مكتب إكسبو 2020 دبي.

وأوضح ماغواير أن الشركات المسجلة في الإمارات شكلت 70 % من إجمالي الشركات الحاصلة على هذه الفئة من العقود، فيما استحوذت الشركات المتوسطة والصغيرة على 55.4 % من إجمالي العقود غير الإنشائية حتى الآن، أي ما يناهز 3997 عقداً.

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