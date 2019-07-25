جناح الهند في «إكسبو دبي» سيكون دائماً

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت وكالة يونايتد نيوز أوف إنديا، أن الجناح الهندي في معرض إكسبو 2020 دبي، سيكون دائماً وليس مؤقتاً.

وأضافت الوكالة أن بجوش جويال وزير التجارة والصناعة، بحث الإعداد للجناح الهندي في المعرض الدولي، وإنشاء الجناح خلال اجتماع بحث خلاله أيضاً الحفاظ على الأفكار والتقاليد الهندية عند إنشاء الجناح، من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة الثمينة، بمشاركة الهند في المعرض الذي يعقد في دبي، لأول في الإمارات، وفي المنطقة بالكامل.

وأكد الوزير الهندي أن مشاركة بلاده في المعرض، ذات فائدة عظمة للهند، وسوف تبقى في الذاكرة، لافتاً إلى أنه رغم أن المعرض يقام لمدة 6 أشهر، فإن الجناح الهندي سوف يظل باقياً في دبي، التي يزورها نحو 17 مليون سائح سنوياً، وعلى الهند أن تستكشف كل السبل من أجل الحصول على أفضل استفادة من جناحها في دبي.

وأضاف وزير التجارة الهندي، أنه سيتم بحث إنشاء أجنحة هندية أخرى في مناطق أخرى في الإمارات، من أجل تسليط الضوء على الجوانب المشرقة في الهند، وإبراز قدراتها التصديرية.