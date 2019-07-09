2020 صينياً في زفاف استثنائي خلال إكسبو

المصدر: دبي ـ فادية هاني

باتت دبي المدينة الحلم للعرسان الجدد، يحققون فيها مفهوم «شهر العسل» بمعناه الكامل، بما تضمه من وجهات سياحية وفعاليات ترفيهية تجعل من رحلة الأزواج ذكرى راسخة رسوخ عهودهم.

من هذا المنطلق جاءت اتفاقية التعاون التي وقّعتها «هلا بالصين» مع «شنغهاي كيانشيلو للتواصل الثقافي»، ضمن ست اتفاقيات وقّعتها المبادرة التي أطلقتها شركة «مِراس» بالتعاون مع «دبي القابضة»، والهادفة إلى تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي، ودفع عجلة التعاون الاستثماري بين دبي والصين، أخيراً، بالذكرى السنوية الأولى لها.

وتستلهم الاتفاقية من النجاح الذي شهده أول عرس جماعي صيني استضافته دبي مارس الماضي، حيث تسعى لاستقطاب المزيد من الأزواج الصينيين إلى الإمارة هذا العام والعام المقبل، وسيشهد معرض إكسبو 2020 دبي حفل زفاف جماعياً يضم 2020 زوجاً من مختلف أنحاء الصين، سيأتون إلى دبي لقضاء عطلة رومانسية في وجهات «مِراس»، و«دبي القابضة».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: