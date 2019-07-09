6 اتفاقات تحتفي بشمعة «هلا بالصين» الأولى

المصدر: دبي ـــ فادية هاني

احتفلت مبادرة «هلا بالصين» أخيراً، بالذكرى السنوية الأولى لها، وهي المبادرة التي أطلقتها شركة «مِراس» بالتعاون مع «دبي القابضة»، بهدف تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي، ودفع عجلة التعاون الاستثماري بين دبي والصين، إذ تسعى المبادرة إلى استقطاب الزوّار والمستثمرين الصينيين إلى الإمارة من خلال جدول فعاليات سنوي حافل بالأحداث والعروض السياحية المخصصة للزوّار الصينيين ضمن 7 فئات تشمل الإقامة، والتسوق، والمطاعم، والترفيه، والاستكشاف، والصحة وخدمات الاستقبال والإرشاد.

وأقيم احتفال شهد توقيع 6 اتفاقيات جديدة لإقامة فعاليات متميزة وفريدة في دبي خلال معرض «اكسبو 2020»، وعلى مدار السنة كاملة خلال 2019، بحضور الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»، ولي شوهانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بالإضافة إلى كبار المدعوين بحضور ممثلي وسائل الإعلام.

2020 عرساً

وبناءً على نجاح أول حفل زفاف جماعي صيني استضافته الدولة مارس الماضي، ستتعاون مبادرة «هلا بالصين» مع شريكها في شنغهاي لاستقطاب المزيد من الأزواج الصينيين إلى الإمارة عامي 2019 و2020، وستشهد الجولة التي تحمل اسم «الطِّراز الصيني»، و«الأحمر الصيني»، و«الحب الصيني»، حفل زفاف في معرض «اكسبو 2020 دبي»، يضم 2020 من الأزواج من مختلف أنحاء الصين، والذين سيأتون إلى دبي لقضاء عطلة رومانسية في وجهات «مِراس»، و«دبي القابضة»، وتعد هذه إحدى الاتفاقيات الـ6 تم توقيعها.

كما تم توقيع اتفاقيات مع «مور تريب الدولية لخدمات السفر»، و«شنغهاي تشيلين الدولية لخدمات السفر»، و«شنجن جوي الدولية لخدمات السفر»؛ بهدف استقطاب المزيد من السياح الصينيين لزيارة دبي، وتوقيع الاتفاقية الـ6 مع «تشنغدو للثقافة والتواصل العالمي» بهدف تعزيز التعاون بين سيشوان ودبي في مختلف القطاعات.

تطوّر مستمر

وقال الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»: «شهدت احتفالية الذكرى السنوية الأولى لـ«هلا بالصين» مزيداً من النتائج التي تبرز أهداف المبادرة وتؤكد على المضي قدماً في تحقيقها، وتبلورت صورة أكثر وضوحاً عن فرص الأعمال والمشاريع الجديدة والفعاليات الثقافية، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، فالعلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في تطوّر مستمر، واليوم أكثر من أي وقت مضى، وتأخذ العلاقة أبعاداً ووجوهاً متعددة وتتميز بانفتاحها الدائم على فرص آفاق جديدة».

من جهته، قال لي شوهانغ: «يصادف العام الجاري الذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات، ونحن نقف عند نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المستقبل يبدأ من اليوم، وليس غداً»».

باقة سياحية

وسيشارك الطرفان في إنشاء باقة سياحية للسفر إلى دبي تحت عنوان «إكسبو لـ3000 من روّاد الأعمال الصينيين»، و«3000 عائلة صينية»، و«3000 طفل وشاب صيني»، في حين أن الاتفاقية الثانية التي وقّعت عليها تضم استضافة نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم للعارضات .

والتي ستكون الأولى من نوعها في الإمارة، بالتعاون مع مؤسسة «ملكة جمال العارضات» الدولية، وسيتم التعاون من أجل استضافة «أيام دبي للموضة» في الربع الأخير من العام الجاري.

3 اتفاقيات

كما تم التوقيع على 3 اتفاقيات مع كبار وكلاء السياحة الصينيين، «مور تريب الدولية لخدمات السفر»، و«شنغهاي تشيلين الدولية لخدمات السفر»، و«شنجن جوي الدولية لخدمات السفر»، حيث سيلتزمون باستضافة 8 آلاف، و6 آلاف، 5 آلاف سائح صيني على التوالي من خلال مبادرة «هلا بالصين» العام المقبل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع «تشنغدو للثقافة والتواصل العالمي»؛ من أجل تعزيز التعاون بين سيشوان ودبي في قطاع السياحة والاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية بشكل مشترك، وستساعد مذكرة التفاهم مختلف الشركات الصينية على التوسع إلى دبي.

باقة زفاف

أبرمت «هلا بالصين» اتفاقية تعاون مع «شنغهاي كيانشيلو للتواصل الثقافي»، لتوفير باقة الزفاف والسياحة الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وستتعاون مع مؤسسة «ملكة جمال العارضات» الدولية لتنظيم «أيام دبي للموضة»، بالإضافة إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم للعارضات في نسختها الـ32 وحفل توزيع الجوائز.