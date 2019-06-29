أمطار اصطناعية داخل جناح هولندا في «إكسبو»

المصدر: دبي ـ بشار باغ

قد يضطر زوار إكسبو 2020 دبي إلى حمل مظلات معهم قبل الدخول إلى جناح هولندا، إذ سيتم توليد أمطار اصطناعية داخلية بفضل تكنولوجيا هولندية مبتكرة تسمى سانغلاسير (SunGlacier)، تستخرج الماء من الهواء وتستخدم الطاقة الشمسية لري المزروعات وإبهار الزوار، بحسب الموقع الإلكتروني لـ«إكسبو».

وسيقوم جناح هولندا، الذي يقع في منطقة الاستدامة، بإنتاج الغذاء والماء والطاقة بصورة دائرية، وسيضم مزرعة أفقية مخروطية الشكل، وسيزرع فطراً يمكن استخدامه لأغراض عديدة، تتنوع ما بين الطبخ والبناء، في تعبير واضح عن مستوى الابتكار الذي سيعرضه هذا البلد في إكسبو 2020 دبي.

وحرصاً على الحد من التأثير البيئي خلال مرحلة البناء، ستشيّد العناصر الداخلية للجناح من مواد مستأجرة، ستعاد إلى الشركات المحلية بعد انتهاء الحدث. كما سيتم استخدام تقنيات ذكية في الإنارة لتقليص البصمة الكربونية قدر الإمكان.

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ــ أمطار اصطناعية بجناح هولندا في إكسبو 2020