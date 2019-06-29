أمطار اصطناعية بجناح هولندا في إكسبو 2020

المصدر: دبي `` بشار باغ

قد يضطر زوار إكسبو 2020 دبي إلى حمل مظلات معهم قبل الدخول إلى جناح هولندا، إذ سيتم توليد أمطار اصطناعية داخلية بفضل تكنولوجيا هولندية مبتكرة تسمى سانغلاسير (SunGlacier)، تستخرج الماء من الهواء وتستخدم الطاقة الشمسية لري المزروعات وإبهار الزوار بحسب الموقع الالكتروني لإكسبو.

وسيقوم جناح هولندا، الذي يقع في منطقة الاستدامة، بإنتاج الغذاء والماء والطاقة بصورة دائرية، وسيضم مزرعة أفقية مخروطية الشكل، وسيزرع فطراً يمكن استخدامه لأغراض عديدة تتنوع ما بين الطبخ والبناء، في تعبير واضح عن مستوى الابتكار الذي سيعرضه هذا البلد في إكسبو 2020 دبي.

وتُجرى حالياً أبحاث لإيجاد طرق تتيح استخدام الفطر المزروع داخل الجناح في مواد البناء، كبلاط الأرضيات والجدران.