إنجاز أكبر مشروع إنشائي في «إكسبو» قبل 500 يوم على انطلاقه

المصدر: Ⅶ دبي ـ بشار باغ

أنجزت إدارة «إكسبو 2020 دبي»، وقبل 500 يوم على انطلاق الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بناء مناطق الاستدامة والتنقل والفرص، لتنهي بذلك أكبر مشروع إنشائي في الموقع وفق معايير عالمية، وقد تسلمت الإدارة شهادات الإنجاز من بلدية دبي. وباتت هذه المناطق مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث.

وستضم هذه المناطق الثلاث أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة جناحاً خاصاً بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

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