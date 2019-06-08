إنجاز أكبر مشروع إنشائي في موقع إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أنهى «إكسبو 2020 دبي» قبل 500 يوم من انطلاق فعالياته بناء مناطق الموضوعات الثلاثة لينجز بذلك أكبر مشروع إنشائي في الموقع وفق معايير عالمية، ولتصبح بذلك مناطق الاستدامة والتنقل والفرص مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ثلاث مناطق

وتشكل هذه المناطق الثلاث، التي بنتها الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع. وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلاً عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه. وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحا خاصا بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.

وتضم المناطق الثلاث 86 مبنى متعددة الاستخدامات تتوزع على ثلاث بتلات هي الفرص (33 مبنى) والاستدامة (21 مبنى) والتنقل (32 مبنى)، وتتصل البتلات الثلاث بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات. وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.

واكتمال بناء مناطق الموضوعات الثلاث مرحلة بارزة في الأعمال الإنشائية الكبرى لإكسبو 2020 دبي نحتفل بها مع استعدادنا لاستقبال العالم بعد أقل من 520 يوماً.

شهادات إنجاز

وتسلمت إدارة إكسبو شهادات إنجاز من بلدية دبي تؤكد الانتهاء من إنشاء أبنية مناطق الفرص والتنقل والاستدامة. وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرآب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث.

كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءاً من الإرث العمراني لإكسبو، مدينة دستركت 2020، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.

وصمم المناطق الثلاث مؤسسة هوبكنز وشركاه. وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة لييد الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد واحداً من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.

محطات كهرباء

واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الثلاث لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة بالكهرباء. فضلاً عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له.

كما تم إنجاز 100 % من البنية التحتية في الموقع، فيما سيتم تركيب قبة ساحة الوصل في أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاء في أجنحة التنقل والفرص والاستدامة ستكتمل مع نهاية العام الجاري بما في ذلك أعمال الإكساءات الخارجية.

وسيبدأ التشغيل التجريبي للموقع بحلول الربع الثاني في 2020، وتم وضع خطة متكاملة سيتم تنفيذها مع الجهات الحكومية المعنية، فيما ستقوم الدول المشاركة بالانتهاء من بناء أجنحتها في الموقع بحلول يونيو 2020.

مركز تسوق

ومن جانب آخر، يجري العمل على بناء مركز التسوق «إكسبو مول» على أن يتم افتتاحه مع انطلاق فعاليات الحدث، ويتم أيضاً بناء فندق يضم 300 غرفة يقع بجانب ساحة الوصل، على أن يتم الإعلان قريباً عن الشركة المشغلة له.

ويقع الفندق بجانب جناح خاص تحت تصرف حكومة الإمارات لاستقبال المسؤولين وكبار الشخصيات، وسيتحول هذا الجناح إلى فندق بعد انتهاء فعاليات الحدث.

ومع اكتمال الأعمال الإنشائية الرئيسية في الموقع، ستشهد الفترة المقبلة تراجعاً تدريجياً في عدد العمال بالموقع بعد انتهاء مرحلة ذروة الإنشاءات.