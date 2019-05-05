4 أبعاد لجناح فرنسا في إكسبو

المصدر: دبي- بشار باغ

كشف إريك لانكيه، المفوّض العام لجناح فرنسا في إكسبو 2020 دبي ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس)، أن موازنة المشاركة الفرنسية في الحدث تصل إلى 102.8 مليون درهم، متوقعاً في تصريحات لـ(البيان الاقتصادي) أن يستقطب جناح فرنسا في إكسبو عدداً أكبر من ذلك الذي حققته فرنسا في إكسبو ميلانو 2015، مرجعاً ذلك إلى أن التوقعات العالمية لإكسبو دبي أكثر طموحاً من تلك الخاصة بإكسبو ميلانو، وأشار إلى أن فريق العمل في الجناح سيصل خلال فعاليات إكسبو 2020 إلى 150 موظفاً.

وأكد أن الجناح سيقدم للزوار تجربة ذات أبعاد أربعة، يدعمها برنامج متخصص سيتخلل المعرض على مدار أكثر من 24 أسبوعاً، يتمثل الأول في البعد الوجداني عبر نهج غامر يجعل زيارة الجناح الفرنسي تجربة لا تُنسى تحظى بإقبال كثيف من قبل الجمهور، أما البعد الثاني فتمثل في البعد التثقيفي، بالإضافة إلى البعد التكنولوجي من خلال نهج تجريبي لتقديم حلول ملموسة في ما يتعلق بالتنقل من قبل اللاعبين الفرنسيين الأساسيين بطريقة تفاعلية، إلى جانب البعد المناطقي.

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