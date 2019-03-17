لجنة لضمان اكتمال وتكامل استعدادات «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، تتولى الإشراف العام على متابعة استعداد المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وضمان اكتمالها وتكاملها على مستوى الدولة عموماً. وباشرت اللجنة عملها بعقد اجتماعها الأول، وبحثت الخطط وآخر المستجدات المتعلقة بمتابعة الاستعداد الوطني لاستضافة إكسبو 2020 دبي، وكذلك آخر المستجدات المتعلقة بجاهزية موقع الحدث الدولي المرتقب.

وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة لتنظيم فعاليات الحدث العالمي، من حيث تكامل التجهيزات الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية والسياحية وغير ذلك.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ لجنة لفحص تكامل استعدادات استضافة «إكسبو»