لجنة لضمان اكتمال استعدادات استضافة «إكسبو»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قراراً بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعداد المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي على أتم وجه.

ويرأس اللجنة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وبعضوية كل من: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو دبي 2020 ومطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وخليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، واللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي.

خطط ومستجدات

وباشرت اللجنة عملها بعقد اجتماعها الأول برئاسة معالي محمد إبراهيم الشيباني وبحثت الخطط وآخر المستجدات المتعلقة بمتابعة الاستعداد الوطني لاستضافة إكسبو 2020 دبي وكذلك آخر المستجدات المتعلقة بجاهزية موقع الحدث الدولي المرتقب، تماشياً مع شعار إكسبو «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة لتنظيم فعاليات الحدث العالمي من حيث تكامل التجهيزات الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية والسياحية وغير ذلك. كما تعمل على تحديد نطاق المشاريع التي يتعين تنفيذها استعداداً لإكسبو على نطاق إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكلٍ عام. ولهذا الغرض بحثت اللجنة آليات التنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.

وعلى النطاق الوطني أيضاً، ناقشت اللجنة تكامل تجربة زوار إكسبو 2020 دبي في جميع أنحاء الدولة من مطارات وأنظمة نقل وشبكة طرق وغير ذلك.

مشروع وطني

وقال معالي محمد الشيباني «إن إكسبو مشروع وطني بامتياز ولا بد من تعاون مؤسسات الوطن كلها وأبناء الوطن كلهم على استقبال الملايين الذين سيفدون من كل أنحاء العالم على الدولة والعمل على إنجاح إكسبو الذي يهم حاضر الإمارات وغدها».

وأضاف «بحثنا في اجتماعنا الأول الخطوات العملية الواجب اتخاذها لتهيئة كل الظروف وتذليل الصعاب بهدف جعل معرض إكسبو 2020 حدثاً إماراتياً عالمياً استثنائياً.

إن مهمة اللجنة المتمثلة في ضمان اكتمال استعدادات الدولة عموماً لهذا الحدث العالمي وفي نفس الوقت التحقق من جاهزية موقع إكسبو، هي مسؤولية - على ضخامتها - شرف وواجب وطني متسق مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تحمل لواء الإمارات عالياً أمام العالم».

ويستعد إكسبو 2020 دبي لاستقبال نحو 25 مليون زيارة، ومن المتوقع أن يكون 70 في المئة من زوار هذا الحدث الضخم الذي يستمر على مدى ستة شهور من خارج الدولة، وهي النسبة الأعلى للزوار القادمين من خارج البلد المستضيف في تاريخ إكسبو الدولي.