«إكسبو دبي» يختتم 2018 بإنجازات استثنائية ويستعد لإبهار العالم

المصدر: دبي – بشار باغ

يتواصل العمل في «إكسبو دبي» على قدم وساق، حيث يخوض العاملون في الموقع سباقاً مع الزمن استعداداً للحدث العالمي، حيث تستعد دبي لإبهار العالم في نسخة استثنائية عام 2020.

وواصل فريق مكتب إكسبو 2020 دبي جهوده المكثفة على مختلف الصعد خلال 2018 محققاً عدداً من الإنجازات القياسية بالتزامن مع تكثيف الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالحدث على المستوى المحلي والدولي.

ورصدت بيانات حديثة مجموعة من الإنجازات التي حققتها ورشة العمل في الموقع التي تضم أكثر من 30 ألف شخص مع إنجاز 55 مليون ساعة عمل، كما تم إنجاز 40 ألف متر مربع من الجدار الاستنادي، بالإضافة إلى 199 كيلومتراً مربعاً من أعمال الإسفلت، فيما تجاوز إجمالي طول الشبكات الخدمية التي تم إنجازها 333 كيلومتراً، بالإضافة إلى إنجاز أكثر من 120 كيلومتراً من الطرق الداخلية في الموقع.

ويتواصل العمل على 29 ألف موقف للمركبات و2273 شقة قيد الإنجاز، فيما يضم مشتل إكسبو أكثر من 13 ألفاً من النباتات والأشجار.

وتم إنجاز 99.5% من نقطة النقل والإنقاذ ونقطة الإطفاء في الموقع، فيما تم الانتهاء من العمل في مركز طبي متكامل يعمل على مدار الساعة تم إنجازه لخدمة المشروع الإنشائي والفعالية، وتم البدء باستقبال الحالات الطارئة.

واستقبل مكتب إكسبو 2020 دبي أكثر من 25 ألف طلب تطوّع إلى جانب أكثر من 25800 شركة مسجلة في بوابة العقود والمشتريات الخاصة بالحدث من 149 دولة، تشكل نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 74%.

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