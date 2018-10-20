بدء العد التنازلي لـ «إكسبو ٢٠٢٠»

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

يبدأ اليوم العد التنازلي لعامين على انطلاق «إكسبو 2020»، فيما يسابق 26 ألف عامل الزمن لإنجاز الأعمال الإنشائية في موقع «إكسبو»، مع إنجاز 44 مليون ساعة عمل حتى منتصف الجاري.

وتنطلق في حديقة برج خليفة اليوم احتفالية مبهرة بالمناسبة، حيث تقدم نافورة دبي عرضاً خاصاً، وسيكون مدخل الزوار من «جسر اللحظات» عبر مدخل مضاء بالألوان، ثم سينطلق الحضور في رحلة تصحبهم إلى 5 مناطق مشوقة، يمثل كل منها جزءاً من تجربة إكسبو 2020 دبي.

وتتضمن العروض أيضاً فقرات موسيقية ورقصات عالمية تجسد بصورة حية شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وسيكون هناك مجال للتسجيل في برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي». ووجّه «إكسبو 2020 دبي» الدعوة للجمهور لحضور الفعالية الكبيرة التي تبدأ 5 مساءً، فيما ينطلق العد التنازلي الساعة 8:20 مساءً في حديقة برج خليفة. ومن المقرر أن يتم تقديم 75 فعالية يومياً مع انطلاق الحدث على مدار 173 يوماً.

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