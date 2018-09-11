إكسبو 2020 دبي يدشّن مركز المتطوّعين

المصدر: دبي - البيان

أعلن اكسبو 2020 دبي عن إطلاق «مركز المتطوعين» الجديد بهدف احتضان العدد المتنامي من المتطوعين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي، والمساعدة على إعدادهم وتدريبهم للمشاركة في الترحيب بالعالم في دولة الإمارات العربية المتحدة حال انطلاق فعالياته في شهر أكتوبر 2020.

وقامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب اكسبو 2020 دبي بافتتاح مركز المتطوعين، الذي يمثل فضاء إبداعياً متكاملاً يتيح لمتطوعي اكسبو 2020 دبي الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الاستثنائية، والمشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي ستقام خلال مسيرة التحضير لهذا الحدث المرتقب، وأثناء انعقاده.

وسيشارك أكثر من 30 ألف متطوع في اكسبو 2020 دبي ليكونوا واجهة الحدث ويمثلوا الثقافة الإماراتية والقيم الأصيلة الراسخة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سيكون لهم دور محوري في إدارة العدد الهائل من الفعاليات الممتعة والأنشطة الشيقة والحوارات الموسعة التي سيضمها موقع اكسبو 2020 خلال كل يوم من أيام هذا الحدث الكبير.

وبلغ عدد الذين أبدوا رغبتهم في التطوع حتى اليوم، أكثر من ثمانية آلاف من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، وقد بدأ العديد منهم بالفعل بالاستفادة من فرص المشاركة في مسيرة الإعداد والتحضير لليوم المرتقب من العام 2020.

دور محوري

وقالت معالي ريم الهاشمي «في العام 2020 سنستضيف العالم في دبي، وسيلعب المتطوعون دوراً محورياً في توفير تجربة استثنائية للملايين من زوار اكسبو 2020، حيث سيمثلون الوجه المشرق الذي سيرحب بزوار الإمارات في هذه الاحتفالية العالمية الاستثنائية، ولهذا السبب قررنا إنشاء هذا المركز الجديد ليكون فضاء إبداعياً حصرياً يجمع تحت مظلته جميع متطوعي اكسبو 2020 دبي».

وأضافت «نريد إشراك جميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات ليستفيد برنامج المتطوعين من التنوع والغنى الذي يميز مجتمع الإمارات الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة. ومع افتتاح مركز المتطوعين الجديد، سيصبح لهذه الأسرة المتنامية فضاء تفاعلياً خاصاً بها يجسد على أمثل وجه شعار اكسبو 2020 تواصل العقول وصنع المستقبل».

ويفتح برنامج المتطوعين في اكسبو 2020 دبي أبوابه أمام جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، بمن في ذلك طلاب الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم. ويمكن لأي شخص أن يصبح متطوعاً بغض النظر عن تمتعه بأي خبرة سابقة في هذا المجال. ويتيح البرنامج لمنتسبيه الفرصة ليكونوا جزءاً من حدث تاريخي استثنائي، ورد الجميل لدولة الإمارات التي يعيشون على أرضها ويعدونها وطناً لهم.

تواصل

وقالت عبير الحوسني، مدير برنامج المتطوعين في اكسبو 2020 دبي «سيتيح مركز المتطوعين لجميع متطوعي اكسبو 2020 الفرصة للتعلم والتواصل وبناء العلاقات مع أشخاص مثلهم يسعون لتحقيق الهدف ذاته.

حيث سيعمل أكثر من 30 ألف متطوع على توحيد جهودهم للترحيب بالعالم في دولة الإمارات، ويواصلون في الوقت ذاته صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية وتعزيز نموهم وتطورهم على المستوى الشخصي جنباً إلى جنب مع مسيرتهم نحو اكسبو 2020».

فريق

بدورها، قالت فاطمة إحسان، 19 عاماً، من الهند، وهي متطوعة في فريق اكسبو 2020 وفر الانضمام إلى فريق اكسبو 2020 لي فرصاً لا تضاهى لتطوير معارفي وصقل مهاراتي.

كما أتاح لي إمكانية التطور والنمو على الصعيدين الشخصي والمهني جنباً إلى جنب مع زملائي من المتطوعين الآخرين. نحن جميعاً هنا نعمل يداً بيد لتنظيم اكسبو استثنائي يحقق نجاحاً باهراً ويترك أثراً عميقاً في نفوس جميع زواره، وأنا سعيد وفخور للغاية بكوني جزءاً من هذا الحدث التاريخي العالمي.

ومنذ إطلاق البرنامج في شهر أكتوبر من العام 2017، شارك متطوعو اكسبو 2020 في أكثر من 80 فعالية مختلفة. ويعمل فريق اكسبو 2020 بشكل دائم على إشراك المتطوعين في جلسات نقاشية، بهدف الإسهام في صياغة مضمون النشاطات والفعاليات المعدّة لهم وللحدث ككل.

خدمات

يوفر برنامج اكسبو 2020 للمتطوعين أدواراً تتوزع على 30 فئة مختلفة، بداية من تقديم الخدمات لزوار وضيوف اكسبو 2020، وحتى المساعدة على دعم المشاركين الدوليين والرعاة. وسيعمل مركز مساعدة المتطوعين على تعزيز معارفهم ومهاراتهم، ودعم مسيرتهم المهنية، واكتساب خبرات قيمة خلال مسيرة التحضير لاكسبو 2020 دبي وخلال مدة انعقاد الحدث الدولي التي تمتد ستة أشهر