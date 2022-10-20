روسيا تبدأ إنتاج السيارة موسكفيتش في مصنع سابق لرينو في ديسمبر

المصدر: رويترز

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أكد سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو اليوم الخميس أن روسيا تخطط لبدء تصنيع السيارة موسكفيتش التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في ديسمبر، بعد أكثر من ستة أشهر على رحيل شركة السيارات الفرنسية رينو عن روسيا ما مهد الطريق أمام عودة السيارة الكلاسيكية.

وباعت رينو حصة الأغلبية في شركة تصنيع السيارات أفتوفاز إلى الدولة الروسية مقابل روبل واحد (0.0165 دولار)، ولكن مع خيار إعادة شرائها بعد ستة أعوام. وسارعت نفس المؤسسة بالدولة الروسية بشراء أصول شركة نيسان هذا الشهر مقابل يورو واحد.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن سوبيانين قوله "قطاع السيارات عانى من انخفاض حاد هذا العام، ولكن على الرغم من ذلك، آمل أن يكون بوسعنا تدشين مصنع موسكفيتش في ديسمبر بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة".

وأفاد مصنع موسكفيتش اليوم الخميس بأنه يأمل في تصنيع نحو 600 سيارة هذا العام، منها 200 مركبة كهربائية و50 ألف سيارة في 2023.

واتفق مكتب رئيس بلدية موسكو وكاماز، وهي أكبر شركة تصنيع شاحنات في روسيا، في أغسطس على استثمار خمسة مليارات روبل في مصنع موسكفيتش.