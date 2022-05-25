ثلاثة مصانع للسيارات الكهربائية في السعودية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء أن مصنعا لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية سيكون على الأرجح واحدا من ثلاثة في المملكة.

وتعتزم شركة لوسيد موتورز المصنعة للسيارات الكهربائية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 60 بالمئة فيها، تشييد أول مصانعها في الخارج في المملكة هذا العام. ومن المتوقع أن ينتج هذا المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.

أدلى الفالح بتصريحاته خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. ولم يذكر أي تفاصيل تتعلق بالمصانع الأخرى المحتملة.