لأول مرة في 90 عاماً.. تويوتا تُقصي جنرال موتورز من صدارة المبيعات الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفوقت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا على نظيرتها جنرال موتورز في الولايات المتحدة عام 2021، وهي المرة الأولى التي لا تتصدر فيها شركة صناعة السيارات التي تتخذ من مدينة ديترويت مقرا لها المبيعات السنوية للسيارات الأمريكية منذ عام 1931.

وقالت شركة تويوتا اليوم الثلاثاء إنها باعت 2.332 مليون سيارة في الولايات المتحدة في عام 2021، مقارنة مع 2.218 مليون سيارة باعتها جنرال موتورز.

وانخفضت مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة 13 بالمئة في 2021 و43 بالمئة في الربع الرابع، بينما ارتفعت مبيعات تويوتا عشرة بالمئة للعام ككل.