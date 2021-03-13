بي إم دبليو تكشف عن موعد تحويل سيارات ميني للعمل بالكهرباء

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات الفارهة، والمالكة لشركة ميني للسيارات، أمس، أن خط إنتاج شركة ميني لن ينتج سوى سيارات تعمل بالكهرباء في غضون عشر سنوات.

وسيتم طرح آخر طراز جديد من سيارة ميني بمحرك احتراق داخلي بالأسواق في عام 2025، وربما سيكون هو الطراز المتوافر حتى عام 2031، حسبما أكدت مصادر بالشركة، ما يؤكد تقريراً ظهر أولاً في مجلة "شبيغل".

وبمجرد أن يتم التبديل، سيعني ذلك نهاية لكل من محركات الاحتراق والهجين بخط إنتاج السيارة.

وباعت ميني، وهي في الأصل شركة سيارات بريطانية، 292 ألف سيارة العام الماضي، 11% منها سيارات هجين، و6% سيارات كهربائية.

وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يكون نحو نصف إنتاجها العالمي سيارات كهربائية.