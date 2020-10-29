هيونداي تكشف النقاب عن سيارتها جينيسيس جي في 70 الرياضية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هيونداي موتور اليوم الخميس النقاب عن تصميم سيارة جي في 70(GV70) تحت اسمها التجاري المستقل جينيسيس في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على حصة من سوق السيارات الراقية.

وتعد سيارة جي في 70 متوسطة الحجم هي ثاني موديل رياضي من جينيسيس بعد إطلاق جي في 80 الرياضية متعددة الأغراض في يناير الماضي.

وطبقت هيونداي لغتها التصميمية "الأناقة الرياضية" على سيارة جي في 70 بعد تطبيقها على سيارات جي في 80 الرياضية وسيدان جي80.

ونقلت "يونهاب" عن الشركة ولها في بيان "إن جي في 70 تأتي بعناصر تميز تصميم سيارات جينيسيس تشمل الشبكة العميقة والمصابيح الرباعية عالية التقنية ومداخل الهواء الأمامية الكبيرة".

وتخطط هيونداي لإطلاق ثاني سياراتها الرباعية متعددة الأغراض من فئة جينيسيس في السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويشمل خط إنتاجها من سيارات جينيسيس كلا من سيدان جي 70 وسيدان جي80 وسيدان جي 90، وجي في 80 الرياضية متعددة الأغراض.

ومن المخطط أن تضاف جي في 70 الرباعية وجميع سياراتها الكهربائية بحلول 2021.