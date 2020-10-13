"تويوتا" تبدأ اختبارات السير للشاحنات العاملة بخلايا الوقود عام 2022

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور اليوم الثلاثاء اعتزامها بدء اختبارات السير على الطرق لشاحناتها التي تعمل بخلايا الوقود في ربيع 2022.

يذكر أن خلايا الوقود تعتمد على غاز الهيدروجين كوقود، حيث يتفاعل مع الأوكسجين لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل محرك السيارة ويكون العادم مجرد بخار ماء دون أي عوادم غازية ملوثة للبيئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تويوتا تطور الشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود بالتعاون مع شركة هينو موتورز، في حين تتعاون مع آساهي جروب ونكست لوجيستيكس وسينو هولدنجز وياماتو هولدنجز لإجراء التجارب على استخدام هذه الشاحنات في العمليات اللوجيستية لهذه الشركات.

وتقول تويوتا أن حمولة الشاحنة التي تعمل بخلايا الوقود تصل إلى 25 طن ومداها يصل إلى حوالي 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة ملء خزان الهيدروجين.