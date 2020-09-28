(فيديو) "vision-s".. سيارة كهربائية من "سوني" اليابانية

المصدر: البيان الإلكتروني

طورت شركة سوني اليابانية سيارة كهربائية تنافس بها تسلا، أطلقت عليها اسم (vision-s).

وحرصت سوني أثناء تصميم السيارة بحسب موقع (اليابان بالعربي) على جعلها متميزة في كل شيء، فانفردت بتصميم هيكلها، وزودت قمرة القيادة بواجهة قيادة عليها شاشة كبيرة تمتد على طولها تعمل باللمس يمكن تقسيمها لـ 5 أجزاء.