هيونداي تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة "توسان"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيونداي موتور أمس الأربعاء إعلانا تشويقيا لسيارتها الرياضية الجديدة توسان قبيل إطلاقها في الأسواق المحلية في وقت لاحق من هذا الشهر.

يأتي الجيل الرابع من سيارة توسان بعد 5 سنوات من تقديم هيونداي الجيل الثالث من السيارة في العام 2015، وفقا لما أفادت به الشركة في بيان.

يتبنى الجيل الجديد من السيارة ما تسميه هيونداي "الرياضة الحسية"، التي يتم تحديدها من خلال الانسجام بين أربعة عناصر أساسية في تصميم السيارة، وهي النسب وهندسة البناء والتصميم والتكنولوجيا.

وطبقت هيونداي التصميم الجديد على طرازها المحدث من الجيل السادس من سيارة غريندر الذي تم إطلاقه العام 2016، وسيارة سوناتا سيدان الجديدة التي أطلقت العام الماضي، وسيارة افانتي المدمجة الحديثة التي أطلقت في أبريل الماضي وسيارة بروفيسي الكهربائية بالكامل.

وستعلن الشركة عن سعر السيارة وباقي التفاصيل في وقت لاحق، وفقا لـ "يونهاب".