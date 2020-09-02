هيونداي تكشف النقاب عن سيارتها الرياضية "كونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت هيونداي موتور اليوم الأربعاء النقاب عن سيارتها كونا الرياضية قبيل إطلاقها في الأسواق الشهر المقبل.

وأعلنت هيونداي عن كونا الرياضية صغيرة الحجم المحسنة بعد 3 سنوات من تقديم الجيل الأول من هذه السيارة في يونيو من العام 2017.

وتأتي السيارة بمحرك بنزين توربيني سعة 1.6 لتر أو محرك بنزين هجين سعة 1.6 لتر، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان.

وأضافت أن سيارة من موديل إن(N) لاين بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر ستطلق في الأسواق المحلية الشهر المقبل.

وأفادت هيونداي بأنها تخطط لإطلاق سيارة كونا الرياضية بمحرك بنزين 2.0 لتر في وقت لاحق.

وتعد علامة هيونداي التجارية "إن لاين" في المنطقة الوسطى بين علامتها التجارية "إن" عالية الأداء وعلامة هيونداي التجارية العامة. وبينما يوفر طراز "إن" قدرة عالية الأداء للقيادة اليومية يوفر طراز "إن لاين" عناصر أداء عالية لمركبات الطراز الأساسي.

وتعرض هيونداي بالفعل سيارات هيونداي فيلوستر إن و i30 إن و i30 فاست باك إن، وكذلك عدة موديلات من طراز إن لاين بما يشمل i30 إن لاين، في بعض الأسواق المنتقاة.

وتخطط هيونداي كذلك لإضافة سوناتا إن لاين بمحرك غاز توربيني سعة 2.5 لتر لمجموعتها من طراز إن لاين خلال العام الجاري، وفق "يونهاب".