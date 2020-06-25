"كيكز" الهجينة.. أول طراز جديد من نيسان منذ 3 سنوات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة نيسان موتور أمس الأربعاء أنها ستطلق سيارة الدفع الرباعي المدمجة الجديدة بالكامل Kicks "كيكز" في اليابان يوم الثلاثاء المقبل، وفق موقع "اليابان بالعربي".

إنها أول سيارة نيسان جديدة تدخل السوق المحلية منذ أكتوبر 2017، باستثناء السيارات الصغيرة، معسعة محرك حتى 660 سي سي.

تهدف شركة السيارات اليابانية الكبرى، التي ظلت مبيعاتها المحلية بطيئة بسبب عدم وجود إصدارات جديدة من الطرازات، إلى إحياء أدائها مع تقديم سيارات كيكز والمزيد من السيارات الجديدة.

تم تجهيز السيارة كيكز بتقنية نيسان الهجينة الفريدة، وتتميز بتسارع سلس وقيادة هادئة. كما تم تجهيزها أيضًا بأنظمة أمان متطورة، بأسعار تبدأ من 2759900 ين.

تعتبر كيكز أول طراز جديد تمامًا لسيارات نيسان للسوق المحلية منذ 10 سنوات، باستثناء السيارات الصغيرة.