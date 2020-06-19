زافيرا إي-لايف.. شاحنة فان كهربائية بالكامل من "أوبل"

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

كشفت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات النقاب عن سيارة Zafira-e Life الكهربائية 100٪، البديلة لشاحنة "فيفارو".

تحتوي Zafira-e Life، على محرك كهربائي بقوة 136 حصانًا (260 نيوتن متر من عزم الدوران، 130 كم / ساعة في الذروة) وبطاريات ذات حجمين مختلفين، 50 أو 75 كيلوواط، تتيحان السير باستقلالية 230 و330 كم على التوالي، حيث يستغرق إعادة شحن الأولى حوالي 30 دقيقة والثانية 45 دقيقة.

تتوافر الشاحنة أيضًا بثلاثة أطوال للهيكل الخارجي (L1 و L2 و L3)، مما يسمح لها باستيعاب من 5 إلى 9 أشخاص اعتمادًا على التكوين الداخلي، كما أن قدرتة قطرها تصل حتى 1000 كجم.

وتحتوي لوحة القيادة على شاشة لمس كبيرة وأنظمة ترفيهية متوافقة مع Apple CarPlay و Android Auto.

وأخيرًا، وفيما يخص جانب المعدات، تأتي Zafira-e Life بأبواب منزلقة كهربائيا ومقاعد جلدية متحركة مع سقف بانورامي. كما تحتوي على مساعدات قيادة، تتمثل في شاشة ملونة رأسية، وتحذير اصطدام أمامي، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام تثبيت السرعة نصف تكيفي، مع مساعد الحفاظ على المسار ومنبه الاستفاقة عند النعاس.

ومن المقرر أن يتم فتح تقديم طلبات الشراء في صيف 2020 وستجري عمليات التسليم الأولى في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع (autoplus) الفرنسي.