شاهد.. السيّارة العنكبوتية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

حوّل الميكانيكي الروسي فاغان ميكاليان بمدينة كراسنودار الروسية سيارة "لادا بريورا" إلى عنكبوت ضخم.

وقام فاغان ميكاليانالروسي بتركيب أرجل حديدية للسيارة لجعلها تبدو على ما هي عليه في الفيديو، الذي نشرته وكالة "تاس" الروسية.

يقول الميكانيكي فاغان: ساعدنا الأصدقاء والمعارف، الذين يعملون لدينا في مركز خدمة السيارات، حيث قمنا بتجميعها معا، بعد شراء الهياكل المعدنية، وأجرينا بعض التعديلات وأعدنا تركيبها، حتى حصلنا على هذه النتيجة.

كلمات دالة:
  • فاغان ميكاليان ،
  • كراسنودار ،
  • سيارة،
  • لادا بريورا ،
  • عنكبوت
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى