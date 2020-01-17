تعاون بين تويوتا و"جوبي للطيران" لتطوير سيارات طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت شركة تويوتا موتور أول امس الأربعاء أنها ستتعاون مع شركة "جوبي للطيران" الأمريكية الناشئة لتطوير سيارات طائرة يتم انتاجها على نطاق واسع.

وقالت شركة تويوتا إنها استثمرت 394 مليون دولار في الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تقوم بتطوير الطائرات العمودية الكهربائية، أو eVTOL ، ومن المتوقع أن تكون حلاً لقضايا المرور مثل الازدحام في المناطق الحضرية.

سترسل تويوتا نائب الرئيس التنفيذي شيغيكي توموياما إلى مجلس إدارة الشركة الأمريكية.

وقالت تويوتا في بيان إنها "ستشارك خبرتها في التصنيع وضبط الجودة والتكلفة"، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وقال رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا في البيان "النقل الجوي كان هدفًا طويل الأجل لتويوتا".