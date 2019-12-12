تطوير محرك جديد للسيارة كورفيت بقوة 1200 حصان

المصدر: د ب ا

رغم أن شركة شيفروليه أثارت ضجة كبيرة قبل شهور قليلة عندما قدمت سيارتها الرياضية "كورفيت" المزودة بمحرك "زد آر" بقوة 900 حصان، وهو المحرك الذي حصل على جائزة موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، كشف جون هينسي، مؤسس شركة تحديث السيارات "هينسي بيرفورمنس"، النقاب عن مشروع لتطوير محرك بقوة 1200 حصان للسيارة "كورفيت سي 8".

وأشار موقع "موتور تريند" إلى أن المشروع الجديد يعتمد على تطوير المحرك الحالي "إل.تي2 في8 " المكون من مكابس مصنوعة من الألومنيوم مع قضبان من الصلب.

وذكر الموقع أن هينسي كان يشعر بالقلق من احتمال رفض شركة "جنرال موتورز" التي تنتج السيارة "كورفيت" السماح له بإدخال تعديلات كبيرة على المحرك "إل.تي2 في8"، رغم سعادته بالمشاركة في تطوير المحرك لزيادة قوته.

وستقوم شركة "هينسي بيرفورمنس" بتحديث نظام نقل الحركة "تريميكس" الذي يعطي ثماني سرعات، إلى جانب إضافة المزيد من التحديات لكي تبدو السيارة "سي8 كورفيت" قليلا كسيارة سباق من الخارج.

وتعتزم الشركة إضافة أجزاء مصنوعة من ألياف الكربون ومنها أجنحة خلفية ضخمة وشبكة أمامية جديدة إلى جانب سقف مفتوح. كما سيتم استخدام نظام مكابح أكبر من طراز "بريمبو" وعجلات جديدة ونظام تعليق "بنسكي" لضمان أفضل مستوى من الأداء. وسيتم تصنيع مخارج العادم من الصلب المصقول خفيف الوزن في حال طلب العميل ذلك.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن السعر المنتظر للسيارة، فإنها لن تكون رخيصة بالتأكيد، حيث تبيع شركة "هينسي" حاليا سيارة تعمل بمحرك بقوة 1000 حصان بسعر 68 ألف دولار.