شاهد.. استعراض فاشل لزجاج تيسلا الجديدة المقاوم للكسر

المصدر: وكالات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، النقاب يوم الخميس عن أول شاحنة كهربائية مصفحة أطلق عليها اسم "سايبرترك" Cybertruck في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وحسب الشركة، تتميز الشاحنة بصلابتها وإمكانية قيادتها في الظروف القاسية، وتعتمد على هيكل معدني صلب مصمم على شكل زوايا حادة.

وستتوفر الشاحنة الكهربائية في الأسواق ابتداء من عام 2021، وبسعر يبدأ من 39900 ألف دولار أمؤسكي حسبما أعلن في المؤتمر الصحفي.

واستعرض مدير التصميم في الشركة فرانز هولزهاوسين مع ماسك صلابة الهيكل المعدني للسيارة عبر ضربه بمطرقة ثقيلة عدة مرات، مؤكدا أن هيكلها مضاد للرصاص بشكل جزئي.

ولكن الاستعراض لم يكتمل، إذ حاول هولزهاوسين إظهار صلابة زجاج الشاحنة للجمهور، فضرب النافذة الأولى بكرة معدنية، ولكن النتيجة كانت عكس ما توقع، إذ تحطم زجاج المركبة.

وبتوجيهات من ماسك، حاول هولزهاوسين تكرار التجربة مع ضربة أخرى أقل قوة للنافذة الثانية، لكنها تحطمت أيضا وسط ضحكات الجمهور وتعليق ماسك: "لم ينجح الأمر".